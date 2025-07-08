شهيدان في غارة إسرائيلية شمال لبنان استهدفت قياديا في حماس- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الإثنين، استشهاد شخصين وإصابة ثلاثة في حصيلة أولية لغارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة طرابلس شمال لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه استهدف “شخصية مؤثرة” في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في المدينة، دون أن يذكر هويتها.
غير أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الغارة التي نُفذت في منطقة العيرونية بطرابلس استهدفت القيادي مهران مصطفى بعجور، رئيس قسم التخطيط في إدارة البناء التابعة لحماس.
🛑مشاهد من #العيرونية عقب #الغارة المعادية pic.twitter.com/uRzhn9M7hO
— Sonar Media Center (@SonarCenter) July 8, 2025
عاجل: العيرونيه شمال لبنان ومعلومات عن استهداف سيارتين عبر مسيره اسرائيلية
معلومات اولية متداوله غير مؤكده
للمتابعه pic.twitter.com/tAUdJIXjTI
— الآغا #طرابلس (@aghaK77) July 8, 2025
مشاهد للحظات الأولى بعد استهداف سيارة في #العيرونية في #طرابلس pic.twitter.com/9djyN367n0
— sawti (@sawtinews) July 8, 2025