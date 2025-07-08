شهيدان في غارة إسرائيلية شمال لبنان استهدفت قياديا في حماس- (فيديو)

السيارة المستهدفة في الغارة الإسرائيلية في منطقة العيرونية شمال لبنان، 8 يوليو 2025

بيروت- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الإثنين، استشهاد شخصين وإصابة ثلاثة في حصيلة أولية لغارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه استهدف “شخصية مؤثرة” في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في المدينة، دون أن يذكر هويتها.

غير أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الغارة التي نُفذت في منطقة العيرونية بطرابلس استهدفت القيادي مهران مصطفى بعجور، رئيس قسم التخطيط في إدارة البناء التابعة لحماس.