الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض جسم مشبوه في البحر الأحمر- (فيديو)

القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، اعتراضه جسمًا مشبوهًا في منطقة البحر الأحمر، بدعوى أنه كان متوجها إلى جنوب الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان مقتضب: “تمكن مقاتلو الدفاع الجوي، قبل قليل، من اعتراض هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر”.

وأضاف: “لم يخترق الهدف الحدود الإسرائيلية، حيث انتهى الحادث”.

بدورها، قالت القناة 12 العبرية، إنّ الصاروخ كان متوجها إلى مدينة إيلات الساحلية، جنوبي إسرائيل.

