سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض جسم مشبوه في البحر الأحمر- (فيديو)

21 - مارس - 2024

أرشيف

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القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، اعتراضه جسمًا مشبوهًا في منطقة البحر الأحمر، بدعوى أنه كان متوجها إلى جنوب الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان مقتضب: “تمكن مقاتلو الدفاع الجوي، قبل قليل، من اعتراض هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر”.

وأضاف: “لم يخترق الهدف الحدود الإسرائيلية، حيث انتهى الحادث”.

بدورها، قالت القناة 12 العبرية، إنّ الصاروخ كان متوجها إلى مدينة إيلات الساحلية، جنوبي إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّت الجماعة اليمنية سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل “تضامنا مع غزة”، غالبا ما تم اعتراضها.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة عن عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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