الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أرض-أرض أُطلق من اليمن  

تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه اعترض خارج الحدود، صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة الوسط.

وأفاد الجيش، في بيان أول، بأن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب إثر إطلاق صاروخ من اليمن نحو وسط البلاد.

وقال لاحقا في بيان آخر: “متابعة للإنذارات تم اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن خارج حدود الدولة”.

ولم تتبن جماعة الحوثي اليمنية إطلاق الصاروخ نحو إسرائيل حتى 13:00 الساعة(توقيت غرينتش)، رغم أنها أعلنت مرارا استهدافها بصواريخ ومسيرات دعما لقطاع غزة.

⚡️BREAKING: Israeli settlers flee and hide in shelters after sirens sound in Tel Aviv and across central “Israel” due to a missile attack from Yemen. Run🏃‍♂️ pic.twitter.com/UXUOc3wUhc — Suppressed News. (@SuppressedNws) September 28, 2024

🚨🇮🇱 BREAKING: All you can hear in Tel Aviv is the SCREAMS and CRIES of illegal settlers and the SIRENS ringing above! https://t.co/1XF5sEx2OZ pic.twitter.com/bfZOUS0VpY — Aditya Juans Mandagie (@AdityaMandagie) September 28, 2024

Settlers in Tel Aviv run towards shelters in panic following what appears to have been a missile launched from Yemen. pic.twitter.com/5F9zNjOr85 — The Cradle (@TheCradleMedia) September 28, 2024

(الأناضول)