الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد انطلاق صافرات الإنذار

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه اعترض صاروخا قال إنه أطلق من اليمن، بعيد انطلاق صافرات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب.

وفي بيان قال الجيش “بعد صافرات الإنذار التي انطلقت قبل قليل في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن”.

من جانبها، أفادت قناة “12” العبرية الخاصة بأن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط إسرائيل، من بينها تل أبيب وضواحيها، والقدس، إضافة إلى مستوطنات في الضفة الغربية.

وأضافت القناة أن الصاروخ كان يستهدف مطار بن غوريون، وأن اعتراضه أدى إلى إغلاق المطار مؤقتا واندفاع ملايين الإسرائيليين نحو الملاجئ.

(وكالات)