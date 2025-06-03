الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن وسقوط مقذوفين من سوريا في مناطق مفتوحة- (فيديو)

القدس- “القدس العربي”: أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن، بعد سماع سلسلة انفجارات في أجواء مدينة القدس.

وقال في بيان: “إثر إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن”.

مشاهد جديدة للصاروخ اليمني لحظة مروره فوق عدد من المدن الفلسطينية المحتلة pic.twitter.com/Hruw4NHdjd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 3, 2025

جيش الاحتلال يحاول اعتراض الصاروخ اليمني فوق “تل أبيب” pic.twitter.com/YsbY65ZEMO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 3, 2025

مشهد للصاروخ اليمني خلال مروره فوق مدينة الخليل pic.twitter.com/8YYve6OUUb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 3, 2025

وفي حادث منفصل، أشار الجيش إلى رصد مقذوفين أُطلقا من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، موضحاً أنهما سقطا في مناطق مفتوحة دون التسبب بأضرار أو إصابات.

وأضاف البيان: “عند الساعة 21:36، وبعد انطلاق صفارات الإنذار في حاسبين ورمات ماغشيميم، تم رصد مقذوفين عبرا من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية، وسقطا في مناطق غير مأهولة”.

ولم تُعرف على الفور الجهة المسؤولة عن إطلاق المقذوفين من سوريا.

ترجمة قدس| توثيق يظهر صواريخ تم إطلاقها من جنوب سوريا تجاه الجولان المحتل. pic.twitter.com/iWZ46f2Dmo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 3, 2025

ترجمة قدس| شرطة الاحتلال تتعامل مع موقع سقوط أحد الصواريخ التي أطلقت الليلة من جنوب سوريا باتجاه الجولان المحتل. pic.twitter.com/VRn4tYR4sh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 3, 2025

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد تبنت في وقت سابق سلسلة هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت إسرائيلي، بينما شهدت الجبهة السورية غارات إسرائيلية وتوغلات محدودة منذ بدء الحرب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في حدة التوتر على أكثر من جبهة، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.