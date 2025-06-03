سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن وسقوط مقذوفين من سوريا في مناطق مفتوحة- (فيديو)

منذ 32 دقيقة

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القدس- “القدس العربي”: أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن، بعد سماع سلسلة انفجارات في أجواء مدينة القدس.

وقال في بيان: “إثر إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن”.

وفي حادث منفصل، أشار الجيش إلى رصد مقذوفين أُطلقا من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، موضحاً أنهما سقطا في مناطق مفتوحة دون التسبب بأضرار أو إصابات.

وأضاف البيان: “عند الساعة 21:36، وبعد انطلاق صفارات الإنذار في حاسبين ورمات ماغشيميم، تم رصد مقذوفين عبرا من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية، وسقطا في مناطق غير مأهولة”.

ولم تُعرف على الفور الجهة المسؤولة عن إطلاق المقذوفين من سوريا.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد تبنت في وقت سابق سلسلة هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت إسرائيلي، بينما شهدت الجبهة السورية غارات إسرائيلية وتوغلات محدودة منذ بدء الحرب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في حدة التوتر على أكثر من جبهة، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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