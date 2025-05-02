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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

منذ ساعة واحدة

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنّه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، في قصف لم يتبنّه الحوثيون المدعومون من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على تطبيق تلغرام إنّه “بعد انطلاق صفّارات الإنذار مؤخرا في مناطق عدّة في إسرائيل، تمّ اعتراض صاروخ أطلق من اليمن”.

وأوضح الجيش أنّ الصاروخ اعترض بنجاح قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وتتعرّض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يحمّلون الولايات المتحدة مسؤوليتها منذ أعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

(أ ف ب)

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