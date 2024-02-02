سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ سطح-سطح أطلق في منطقة البحر الأحمر- (فيديو)

منذ 44 دقيقة

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تل أبيب: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منظومته للدفاع الصاروخي (أرو) نجحت في اعتراض صاروخ سطح-سطح أُطلق على إسرائيل في منطقة البحر الأحمر اليوم الجمعة.

ولم يقدم البيان العسكري تفاصيل عن مصدر الإطلاق.

ويطلق الحوثيون في اليمن طائرات مسيرة مقاتلة وصواريخ على السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

(وكالات)

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