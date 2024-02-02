الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ سطح-سطح أطلق في منطقة البحر الأحمر- (فيديو)

تل أبيب: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منظومته للدفاع الصاروخي (أرو) نجحت في اعتراض صاروخ سطح-سطح أُطلق على إسرائيل في منطقة البحر الأحمر اليوم الجمعة.

ولم يقدم البيان العسكري تفاصيل عن مصدر الإطلاق.

ويطلق الحوثيون في اليمن طائرات مسيرة مقاتلة وصواريخ على السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر مشاهد تقول إنها لاعتراض صاروخ باليستي أطلق على إسرائيل من #اليمن فوق البحر الأحمر#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/ukPmuVioJH — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 2, 2024

(وكالات)