الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين أُطلقتا من لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه اعترض طائرتين مسيرتين، أُطلقتا من لبنان، وكانا في طريقهما إلى إسرائيل.

وفي بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”، قال الجيش: “اعترضت القوات الجوية قبل وقت قصير طائرتين بدون طيار كانتا في طريقهما إلى البلاد من لبنان”.

وأضاف: “لم تعبر الطائرتان المسيرتان إلى أراضي دولة إسرائيل، ولم تقع إصابات”، على حد زعمه.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين طويلي المدى، أُطلقا تجاه منطقة الكرميئيل وخليج حيفا شمال البلاد.

وقال الجيش، في بيان: “بعد صفارات الإنذار التي تم تفعيلها بين الساعة 13.06 – 13.07 في مناطق الكرميئيل وخليج حيفا، تمكن سلاح الجو في اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان”.

من جانبه، قال موقع “والا” العبري إن “الصاروخين اللذين اعترضهما سلاح الجوي الإسرائيلي كانا طويلي المدى”.

وتصل المسافة بين حيفا والحدود اللبنانية إلى نحو 55 كيلومترا.

(الأناضول)