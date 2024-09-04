الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من العراق

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة قبل اختراقها الأجواء، مشيرا إلى أنها أُطلقت من العراق.

وقالت إذاعة الجيش: “اعترض الجيش الإسرائيلي طائرة بدون طيار كانت في طريقها إلى إسرائيل من العراق”.

وأضافت: “لم تخترق الطائرة المسيرة أراضي إسرائيل”، وفق تعبيرها.

وفجر الأربعاء، أعلنت جماعة عراقية مدعومة من إيران تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق”، استهدافها ميناء حيفا شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وقالت في بيان على منصة تلغرام إن ذلك يأتي “ردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب (إسرائيل) بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت تل أبيب أكثر من مرة، اعتراض “أهداف مشبوهة” أطلقت من العراق باتجاه إسرائيل، فيما قالت الجماعات العراقية إن ذلك يأتي في إطار “مساندة غزة”.

(الأناضول)