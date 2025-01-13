الحوثيون يعلنون عن تنفيذ عمليتين في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي وطائرات مسيّرة- (فيديو)

صنعاء- “القدس العربي”: أعلنت جماعة “أنصار الله”(الحوثيون) اليمنية، الإثنين، عن “تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا تل أبيب المحتلة”.

وأوضح المتحدث العسكري يحيى سريع أن قواتهم “استهدفت هدفا حيويا للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا تل أبيب المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين 2″، مؤكدا “أن العملية حققت هدفها بنجاح”.

وأضاف أن قواتهم نفذت عملية نوعية أخرى “استهدفت أهدافاً حيويةً تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا تل أبيب المحتلة، وذلك بأربع طائرات مسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذعمليتين عسكريتين أولاهما نفذتها القوةالصاروخية واستهدفت هدفاحيويا للعدوالإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2،والأخرى نفذها سلاح الجو المسير بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقةيافا المحتلة. pic.twitter.com/NxFlCnNpNX — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 13, 2025

وهذا الإعلان هو الأول للحوثيين عن عمليات لهم في الأراضي المحتلة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف في اليمن الجمعة الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعترض، الإثنين، مقذوفا مصدره اليمن.

كما ذكر متحدثه أفيخاي أدرعي، في وقت سابق الإثنين، أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة قادمة من اليمن.

#عاجل‼️🚨مشاهد من سماء اسرائيل للحظة دخول صاروخ أطلق من اليمن إلى الإجواء الإسرائيلية pic.twitter.com/11HSVW86KD — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 13, 2025

وتوعدت الجماعة إسرائيل بمزيد من الصواريخ الفرط صوتية في حال لم توقف عدوانها على قطاع غزة، مؤكدة استمرار حرب الاستنزاف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار.

إعلام العدو:

لحظة تفعيل صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات المحيطة بمدينة نابلس، بعد إطلاق صاروخ من اليمن. pic.twitter.com/1f1kUGs7G5 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 13, 2025

وقال عضو المكتب السياسي للجماعة، حزام الأسد، في “تدوينة” على منصة “إكس” الإثنين: “ليس أمام العدو الإسرائيلي سوى وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة، والإفراج عن الأسرى والانسحاب الكامل من القطاع. وإلا سيواجه مزيداً من الصواريخ الفرط صوتية والمسيّرات الدقيقة، والحصار البحري، واستمرار إغلاق ميناء أم الرشراش (إيلات)، مع استنزاف جنوده وعتاده في غزة”.

ليس أمام العدو الإسرائيلي سوى وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة، والإفراج عن الأسرى والانسحاب الكامل من القطاع. وإلا سيواجه مزيداً من الصواريخ الفرط صوتية والمسيرات الدقيقة، والحصار البحري، واستمرار إغلاق ميناء أم الرشراش “إيلات”، مع استنزاف جنوده وعتاده في غزة.#لن_نترك_غزة — حزام الأسد (@hezamalasad) January 13, 2025

وذكر أن “العمليات اليمنية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة وفلسطين ورفع الحصار عنها؛ وهي معادلة متلازمة لا توقف عنها مهما كان ومهما يكن، ففلسطين والقدس قضيتنا الأولى والمركزية، وهي البوصلة، وهي قضية عربية إسلامية يمنية لا يمكن أن نفرط فيها أو نتخلى عنها إطلاقا”.

العمليات اليمنية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة وفلسطين ورفع الحصار عنها؛ وهي معادلة متلازمة لا توقف عنها مهما كان ومهما يكن، ففلسطين والقدس قضيتنا الأولى والمركزية، وهي البوصلة، وهي قضية عربية إسلامية يمنية لا يمكن أن نفرط فيها أو نتخلى عنها إطلاقا#عام_من_الفشل_الامريكي — حزام الأسد (@hezamalasad) January 11, 2025

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يطلق الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء، صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم تأتي إسنادا لسكان قطاع غزة. وهم يستهدفون أيضا سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

وردا على ذلك، قصفت إسرائيل أهدافا للحوثيين داخل اليمن، بعضها في صنعاء.