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الحوثيون يعلنون عن تنفيذ عمليتين في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي وطائرات مسيّرة- (فيديو)

13 - يناير - 2025

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صنعاء- “القدس العربي”: أعلنت جماعة “أنصار الله”(الحوثيون) اليمنية، الإثنين، عن “تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا تل أبيب المحتلة”.

وأوضح المتحدث العسكري يحيى سريع أن قواتهم “استهدفت هدفا حيويا للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا تل أبيب المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين 2″، مؤكدا “أن العملية حققت هدفها بنجاح”.

وأضاف أن قواتهم نفذت عملية نوعية أخرى “استهدفت أهدافاً حيويةً تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا تل أبيب المحتلة، وذلك بأربع طائرات مسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح”.

وهذا الإعلان هو الأول للحوثيين عن عمليات لهم في الأراضي المحتلة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف في اليمن الجمعة الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعترض، الإثنين، مقذوفا مصدره اليمن.

كما ذكر متحدثه أفيخاي أدرعي، في وقت سابق الإثنين، أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة قادمة من اليمن.

وتوعدت الجماعة إسرائيل بمزيد من الصواريخ الفرط صوتية في حال لم توقف عدوانها على قطاع غزة، مؤكدة استمرار حرب الاستنزاف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار.

وقال عضو المكتب السياسي للجماعة، حزام الأسد، في “تدوينة” على منصة “إكس” الإثنين: “ليس أمام العدو الإسرائيلي سوى وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة، والإفراج عن الأسرى والانسحاب الكامل من القطاع. وإلا سيواجه مزيداً من الصواريخ الفرط صوتية والمسيّرات الدقيقة، والحصار البحري، واستمرار إغلاق ميناء أم الرشراش (إيلات)، مع استنزاف جنوده وعتاده في غزة”.

وذكر أن “العمليات اليمنية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة وفلسطين ورفع الحصار عنها؛ وهي معادلة متلازمة لا توقف عنها مهما كان ومهما يكن، ففلسطين والقدس قضيتنا الأولى والمركزية، وهي البوصلة، وهي قضية عربية إسلامية يمنية لا يمكن أن نفرط فيها أو نتخلى عنها إطلاقا”.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يطلق الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء، صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم تأتي إسنادا لسكان قطاع غزة. وهم يستهدفون أيضا سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

وردا على ذلك، قصفت إسرائيل أهدافا للحوثيين داخل اليمن، بعضها في صنعاء.

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يناير 13, 2025 الساعة 7:35 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله الحوثيين الرجال الأسود الذين يدكون عصابة تل أبيب يا حبيب دكا دكا هذي سنة وزيادة وهم يقصفون يافا وحيفا بالصواريخ الباليستية التي تحمل اسم فلسطين ✌️🇵🇸😃💪🚀🐒🚀🐒

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