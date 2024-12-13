الجيش الإسرائيلي يعلن الاستيلاء على المزيد من الصواريخ داخل سوريا

دبابات الجيش الإسرائيلي تسير في المنطقة العازلة، التي تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان

تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه صادر صواريخ خلال عمليته المستمرة في سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد.

وأضاف الجيش أن الجنود يواصلون تعزيز الدفاعات الإسرائيلية في المنطقة العازلة بين مرتفعات الجولان، التي تحتلها إسرائيل، وسوريا.

وقال بيان إن قوات المظلات الإسرائيلية قامت بتأمين صواريخ مضادة للدبابات وذخيرة في المنطقة.

يشار إلى أنه بعد سقوط الأسد، الأسبوع الماضي، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته في المنطقة الحدودية السورية.

وانتقد المجتمع الدولي توغل إسرائيل في الأراضي السورية، بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعم أن هذه الخطوة تعد إجراء مؤقتا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، إن الجيش الإسرائيلي نشر حتى الآن، جنودا على مساحة 300 كيلومتر مربع تقريبا من الأراضي السورية.

وتشمل المنطقة العازلة في سوريا، التي تم الاتفاق عليها في عام 1974، 235 كيلومترا مربعا، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

(وكالات)