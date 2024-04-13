الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على المستوطن الإسرائيلي “مقتولا” في الضفة وغالانت يحذر من الانتقام- (تدوينة)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي السبت العثور على مستوطن شاب فقد أثره “مقتولاً” في الضفة الغربية المحتلة في ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “جريمة شنيعة”.

فُقد أثر بنيامين أشمير البالغ من العمر 14 عاما بعد خروجه من المستوطنة العشوائية التي يعيش فيها لرعي أغنامه بالقرب من قرية فلسطينية في منطقة رام الله.

ووصف الجيش في بيان مقتله بأنه “هجوم إرهابي”.

من جانبه حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من وقوع هجمات انتقامية بعد العثور على الفتى ميتاً في الضفة الغربية المحتلة.

وقال غالانت على موقع إكس “دعوا قوات الأمن تتصرف بسرعة في مطاردة الإرهابيين – فالأعمال الانتقامية ستجعل من الصعب على مقاتلينا أداء مهمتهم – ينبغي ألا يلجأ أحد إلى تنفيذ القانون بنفسه”.

כואב את מותו של הנער בנימין אחימאיר, שנרצח בדם קר בידי מחבל שפל. מערכת הביטחון תגיע אל הרוצח ותמצה איתו את הדין, כפי שעשינו עם כל מחבל ורוצח. אני פונה לציבור, תנו לכוחות הביטחון לפעול במהירות במצוד אחר המחבלים – פעולות נקם יקשו על לוחמינו במשימתם – אסור לקחת את החוק לידיים. — יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) April 13, 2024

(أ ف ب)