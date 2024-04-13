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الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على المستوطن الإسرائيلي “مقتولا” في الضفة وغالانت يحذر من الانتقام- (تدوينة)

13 - أبريل - 2024

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي السبت العثور على مستوطن شاب فقد أثره “مقتولاً” في الضفة الغربية المحتلة في ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “جريمة شنيعة”.

فُقد أثر بنيامين أشمير البالغ من العمر 14 عاما بعد خروجه من المستوطنة العشوائية التي يعيش فيها لرعي أغنامه بالقرب من قرية فلسطينية في منطقة رام الله.

ووصف الجيش في بيان مقتله بأنه “هجوم إرهابي”.

من جانبه حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من وقوع هجمات انتقامية بعد العثور على الفتى ميتاً في الضفة الغربية المحتلة.

وقال غالانت على موقع إكس “دعوا قوات الأمن تتصرف بسرعة في مطاردة الإرهابيين – فالأعمال الانتقامية ستجعل من الصعب على مقاتلينا أداء مهمتهم – ينبغي ألا يلجأ أحد إلى تنفيذ القانون بنفسه”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 13, 2024 الساعة 2:49 م

    من أجل شخص واحد قتلت عصابة الحريديم 5 فلسطينيين ناهيك عن الجرحى وحرق المنازل ومركبات الفلسطينيين إن هذا لظلم عظيم يقع على شعب فلسطين منذ 1948 من عصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🚀🔥🚀🔥

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  2. يقول جاسم:
    أبريل 13, 2024 الساعة 4:39 م

    اكبر مجرم في العصر الحديث هو النتن يا هو فهو قاتل مجرم عديم الاخلاق والمروة ولا يحق له التحدث عن الاجرام ،وعار على رؤساء العالم ان يكون بينهم مثل النتن، وعلى سلطة عباس ان تتخلى عن تحاذلها وتنسيقها الأمني المشين وان تنخرط في معركة الحرية والتخلص من هذا الاحتلال البغيض

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