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الجيش الإسرائيلي يعلن تحطم إحدى طائراته المسيرة في “سديروت”

18 - نوفمبر - 2023

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تحطم إحدى طائراته المسيرة في مدينة سديروت جنوبي البلاد.
وقال الجيش في تغريدة على منصة “اكس”: “تحطمت طائرة بدون طيار من نوع “سكاي رايدر” في مدينة سديروت نتيجة عطل فني”.
وأضاف: “لا يوجد خوف من تسرب المعلومات ويجري التحقيق في الحادث”.
وكانت صفارات الإنذار دوت، صباح السبت، في عدد من البلدات في غلاف قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي أخلى سديروت وعشرات المستوطنات الإسرائيلية الأخرى في غلاف قطاع غزة بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
(الأناضول)

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