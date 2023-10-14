الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية خلية مسلحين تسللت من لبنان

القدس: أعلنت إسرائيل، السبت، تصفية خلية من المسلحين قالت إنها حاولت التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “رصدت استطلاعات الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، خلية حاولت التسلل الى داخل إسرائيل من لبنان حيث قامت مسيرة تابعة للجيش بتصفية الخلية”.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي عدد أفراد خلية المسلحين الذين تم قتلهم.

كما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب اللبناني بشأن الزعم الإسرائيلي حتى الساعة 06:40 تغ.

وكان الجيش الإسرائيلي عزز منذ السبت الماضي من استنفاره على الحدود مع لبنان.

(الأناضول)