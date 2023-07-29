جيش الاحتلال يعلن تعرض أحد مواقعه لإطلاق نار شمالي الضفة

نابلس: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تعرض أحد مواقعه شمالي الضفة الغربية، الليلة الماضية، لإطلاق نار من سيارة عابرة تعمل قواته على مطاردتها.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على تويتر: “تم إطلاق نار من سيارة عابرة ليلا تجاه موقع عسكري قرب قرية تل”، جنوب غرب مدينة نابلس.

وأضاف الجيش أنه لم تقع إصابات في صفوف قواته، التي بدأت في مطاردة السيارة، من دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن قوة تابعة له تمكنت بعد مطاردة قصيرة من اعتقال فلسطيني، اقتحم بسيارته حاجزا عسكريا في مفرق عينبوس جنوب نابلس، من دون وقوع إصابات.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام توترا شديدا، إثر تكرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي المستمرة للمدن الفلسطينية، لاعتقال وتصفية من يصفهم بالمطلوبين، علاوة على هجمات متكررة نفذها مستوطنون إسرائيليون على قرى وبلدات فلسطينية.

في المقابل، يشن فلسطينيون بين الفينة والأخرى هجمات بإطلاق نار وعمليات دهس ضد جنود إسرائيليين ومستوطنين بالضفة.

(الأناضول)