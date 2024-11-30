الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة على “مواقع” لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي السبت تنفيذ ضربة على “مواقع لبنى تحتية عسكرية” قريبة من الحدود بين سوريا ولبنان “يستخدمها حزب الله لتهريب أسلحة”، وذلك في اليوم الرابع من سريان وقف إطلاق النار بين الحزب والدولة العبرية.

وزعم الجيش في بيان “تمّ تنفيذ الضربة بعد كشف عمليات تهريب أسلحة لحزب الله من سوريا إلى لبنان (…) الأمر الذي يشكّل تهديدا لدولة إسرائيل في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار”.

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه اعترض طائرة مسيّرة قادمة من جهة الشرق “في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأنها.

وجاء في بيان للجيش “اعترضت سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية قبل قليل مسيرة تم إطلاقها من جهة الشرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

(أ ف ب)