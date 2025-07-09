الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات برية “خاصة ومركزة” ضد حزب الله

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، عن تنفيذ عمليات برية “خاصة ومركزة” بالقرب من الحدود مع جنوب لبنان، من أجل تدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله، وفق ما أفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي.

وأورد الناطق على منصة إكس: “بناء على معلومات استخبارية ورصد وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان، توجه الجنود لتنفيذ عمليات خاصة ومركزة بهدف تدميرها ومنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة”.

#عاجل 🔸قوات جيش الدفاع تدمر بنى تحتية ارهابية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان 🔸بناء على معلومات استخبارية ورصد وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان توجه المقاتلون لتنفيذ عمليات خاصة ومركزة بهدف تدميرها ومنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة. 🔸في… pic.twitter.com/3ktyzlbaUM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 9, 2025

وكان الجيش الإسرائيلي، قد ادعى في وقت سابق الأربعاء، اغتيال مسؤول عسكري في “حزب الله” إثر هجوم على منطقة بابلية جنوب لبنان، الثلاثاء.

وقال في بيان: “هاجم الجيش الإسرائيلي يوم أمس (الثلاثاء) منطقة بابلية في جنوب لبنان، وقضى على حسين علي مزهر مسؤول إدارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله”.

وزعم أن مزهر “دفع في إطار مهام منصبه بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي، كما انشغل في الآونة الأخيرة في محاولات إعادة ترميم وحدات المدفعية في حزب الله في جنوب لبنان”.

(وكالات)