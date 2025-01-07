الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارة جوية استهدفت “مسلحين” في الضفة الغربية

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مجموعة ممن وصفهم بـ “الإرهابيين المسلحين” في الضفة الغربية.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة “إكس” أن مقاتلة حربية استهدفت المجموعة “المسلحة” في منطقة طمون بوادي الأردن. ولم يقدم الجيش تفاصيل إضافية.

ووفق مصادر محلية، استشهد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها في طوباس “تتعامل مع شهيد في بلدة طمون جراء قصف إسرائيلي لشاب عمره 18عاماً”.

الشهيد سليمان مصطفى قشيطات، الذي ارتقى في قصف الاحتلال على بلدة طمون جنوب طوباس، قبل قليل. pic.twitter.com/lnDcVFBgNt — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2025



وأشارت الجمعية إلى أن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقمها من الوصول إلى موقع آخر في طمون، بعد تلقي بلاغات عن قصف ثان ووقوع عدد من الإصابات.

وفي وقت سابق، ذكر شهود عيان أن الجيش اقتحم مدينة طوباس وبلدة طمون ومخيم الفارعة جنوبي المدينة.

وبين الشهود أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات شرعت في تدمير البنية التحتية.

وأشاروا إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وسمعت أصوات تفجيرات.

وفي بلدة الباذان شمال شرقي نابلس، استشهد فلسطيني آخر برصاص قوات خاصة إسرائيلية، بحسب مصادر محلية وطبية.

🌐 متابعة |جانب من اقتحام الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس

. pic.twitter.com/OSzGKjUy5u — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) January 7, 2025

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها في نابلس تتعامل مع شهيد عمره 40 من بلدة طلوزة (ملاصقة للباذان).

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة الباذان وأطلقت الرصاص على فلسطيني أمام منزله ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وأوضح الشهود أن الشهيد هو جعفر دبابسة، وهو أسير سابق في السجون الإسرائيلية.

وذكر شهود أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة رام الله وسط الضفة ودهم عدة أحياء، وألصق أمراً بتمديد إغلاق قناة “الجزيرة” القطرية 45 يوماً على مكتب القناة.

مصادر محلية: الشــهيد سليمان قطيشات الذي استــشهد بعد قصف الاحتلال بلدة طمون قرب طوباس الليلة الماضية pic.twitter.com/xpii6BkSed — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2025

وقُتل ثلاثة إسرائيليين على الأقل، يوم أمس، الإثنين، وأصيب ثمانية آخرون في هجوم وقع في شمال الضفة الغربية، وفقاً لما أعلنه مسعفون إسرائيليون.

ووفقاً لتقارير إعلامية، أطلق مهاجم فلسطيني النار على حافلة من سيارة في قرية الفندق غرب نابلس، ويعتقد أنه فر مع شخص آخر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: “سنجد القتلة البشعين ونحاسبهم وكل من قدم لهم المساعدة”.

(د ب أ)