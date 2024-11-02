إصابة 19 شخصا إثر سقوط صاروخ على مبنى وسط إسرائيل.. و”حزب الله” يعلن استهداف قاعدة غليلوت قرب تل أبيب- (صور وفيديوهات)

قوات الاحتلال بالقرب من وقوع صاروخ في بلدة الطيرة

القدس المحتلة- بيروت: أصيب 19 شخصا، السبت، إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان وإصابته مبنى بشكل مباشر وسط إسرائيل.

وقالت نجمة داوود الحمراء (هيئة الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان، إنها قامت بإجلاء 19 مصابا إثر سقوط صاروخ وإصابته مبنى بشكل مباشر في بلدة الطيرة بمنطقة شارون وسط إسرائيل.

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن وابلا من الصواريخ أطلق من لبنان على منطقة شارون.

وأوضحت الإذاعة أنه تم رصد ثلاث عمليات إطلاق من لبنان وتم اعتراض بعضها فيما سقط أحدها وأصاب منزلا بشكل مباشر في الطيرة.

وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة إكس “هذه نتيجة ضربة مباشرة لصاروخ أطلقه حزب الله على مدينة الطيرة العربية الإسرائيلية ما أدى إلى إصابة 19 مدنيا بجروح”، ناشرة صور آثار انفجار ومبنى تظهر فيه فجوة خلال الليل.

وتقع بلدة الطيرة المحتلة ذات الغالبية الفلسطينية على بعد نحو 25 كيلومترا شمال شرق تل أبيب قرب الحدود مع الضفة الغربية المحتلة.

ومن جهة أخرى، أعلن “حزب الله” أنه شن هجمات صاروخية استهدفت قبيل فجر السبت قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب في وسط إسرائيل.

وقال الحزب في بيان “قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من فجر يوم السبت قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية”.

واتسع نطاق الحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ أكثر من عام، لتشمل لبنان حيث تشن إسرائيل غارات جوية كثيفة منذ 23 أيلول/ سبتمبر ضد حزب الله. وفي 30 أيلول/ سبتمبر باشرت عمليات برية “محدودة” في الجنوب.

وكثّفت إسرائيل منذ الشهر الماضي ضرباتها الجوّية على مناطق تُعتبر معاقل لحزب الله قرب بيروت وفي جنوب البلاد وشرقها، وبدأت هجوما بريا “محدودا” في جنوب لبنان.

ويعلن الحزب المدعوم من إيران مسؤوليته عن استهدافات يومية لقواعد عسكرية أو مناطق حضرية في الأراضي الإسرائيلية المحتلة.

كما أعلن مسؤوليته عن إطلاق رشقات صاروخية صباح السبت على بلدات في شمال إسرائيل، خصوصا شمال مدينة صفد.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت إن صافرات الإنذار أطلقت بعد وصول “أهداف جوية مشبوهة” من لبنان. وأضاف أن “الأهداف قيد المراقبة” موضحا أن “الحادث ما زال مستمرا”.

عشرات الإسرائيليين إلى الملاجئ

في السياق، لجأ عشرات الإسرائيليين إلى الملاجئ في وقت مبكر من صباح السبت جراء تسلل أربع طائرات مسيرة من لبنان.

وأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي اليوم بتضرر مبنى في الجليل الغربي، مشيرا إلى أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في خليج حيفا وجميع أنحاء الجليل.

وكشف الموقع عن اعتراض إحدى المسيرات التي تسللت وأبلغت قيادة الجبهة الداخلية.

بدورها، أفادت قناة 13 الإسرائيلية بعبور أربع طائرات مسيرة من لبنان وجرى اعتراض إحداها ولحقت أضرار بمصنع في منطقة أخزيف بشمال نهاريا، مشيرة إلى دوي صافرات الإنذار في منطقة الخليج والجليل بعد انطلاق 15 صاروخا من لبنان وتم اعتراض بعضها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “تم تحديد عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي عبرت إلى داخل البلاد من لبنان، نجح سلاح الجو في اعتراض هدف واحد”.

وذكر جيش الاحتلال أنه “خلال الحدث، جرت عدة محاولات اعتراض من قبل سلاح الجو، وتم تفعيل الإنذار الصاروخي بسبب الخوف من سقوط شظايا الاعتراض”.

وأشارت القناة إلى إصابة 11 شخصا بينهم 4 إصاباتهم متوسطة ليلا في جوش دان بوسط إسرائيل، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ عن اكتشاف ثلاثة صواريخ عبرت من لبنان وأصابت 11 شخصا.

