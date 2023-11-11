الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق قذيفتين من سوريا 

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصده إطلاق قذيفتين من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: “متابعة لتفعيل الإنذارات في منطقة الجولان، فقد تم رصد إطلاق فذيفتين من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل، سقطت في مناطق مفتوحة”.

وأضاف: “يهاجم جيش الدفاع مصادر إطلاق النار داخل سوريا”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من سوريا، منذ نشوب الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 36 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، وقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية، حتى ظهر الجمعة.

(الأناضول)