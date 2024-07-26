الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة 

القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، رصد إطلاق 3 صواريخ من غزة نحو مدينة عسقلان ومنطقة عوتاف المحاذيتين للقطاع.

وقال في بيان مقتضب إنه رصد “إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة نحو منطقتي عسقلان وعوتاف بغلاف غزة، حيث اعترض أحدهما، فيما سقط الآخران في منطقة مفتوحة”.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه “لم تقع أية إصابات جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة”.

بدورها، أشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إلى أن “حريقا صغيرا اندلع جراء سقوط شظايا أحد الصواريخ في منطقة شاطئ عسقلان”.

وقالت الصحيفة العبرية إن “طواقم الإطفاء تواجدت في المكان وأطفأت الحريق”.

في المقابل، قالت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، في منشور مقتضب على منصة تلغرام: “قصفنا مدينة عسقلان ومغتصبات (مستوطنات) غلاف غزة برشقة صاروخية” دون مزيد من التفاصيل.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)