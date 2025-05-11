الجيش الإسرائيلي يعلن سحب قوات لواء المظليين من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، سحب قوات لواء المظليين من داخل سوريا، استعدادا للمشاركة في توسيع المناورة البرية بقطاع غزة.

وقال في بيان نشره على موقعه الرسمي: “بعد 5 أشهر من النشاط العملياتي في الجولان (المحتل) والأراضي السورية، أكملت قوات لواء المظليين مهمتها على الحدود الشمالية”، على حد ادعائه.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه في إطار تلك العمليات المزعومة “نفذت قوات لواء المظليين عشرات المداهمات على مواقع سورية، تم خلالها مصادرة وتدمير مئات الوسائل القتالية”.

وأضاف أن قوات هذا اللواء المكونة من جنود نظاميين “تستعد الآن لتنضم إلى الفرقة 98 لتشارك في مهام إضافية في غزة، استعدادا لتوسيع نطاق القتال في القطاع”.

وصباح الأحد، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش شرع في تعبئة لواءي احتياط إضافيين (مشاة ومدرعات) لتوسيع النشاط العسكري في غزة، لينضموا بذلك إلى ثلاثة ألوية احتياط تم تعبئتها الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على توسيع حرب الإبادة المستمرة في غزة.

ولم يكشف البيان أي تفاصيل إضافية حول العمليات التي نفذها هذا اللواء داخل سوريا، إلا أنه منذ وصول الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى الحكم في سوريا، ترتكب إسرائيل انتهاكات متواصلة لسيادة دمشق مستغلة ورقة الأقليات، خاصة الدروز في جنوب سوريا، لترسيخ تدخلاتها.

(الأناضول)