الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة في عسقلان.. والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم- (فيديو)

إسطنبول: أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة في منطقة مفتوحة بمستوطنة عسقلان القريبة من قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان للجيش أن “طائرة بدون طيار عبرت إلى البلاد وسقطت بمنطقة مفتوحة في مدينة عسقلان، ولم تقع إصابات”.

وأضافت الهيئة أن “الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كانت قد أرسلت الطائرة من لبنان أو العراق”.

وأعلن الحوثيون استهداف المنطقة الصناعية بمستوطنة عسقلان جنوب إسرائيل بعدد من الطائرات المسيرة.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت منطقة عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة. pic.twitter.com/BnRlGyosZx — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 29, 2024

جاء ذلك في بيان متلفز صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، الذي قال إن الجماعة “نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة”.

وأضاف أن “العملية نفذت بعدد من الطائرات المسيرة التي نجحت في الوصول إلى أهدافها”.

وتوعد سريع بأن قوات الجماعة “سوف تواصل عملياتها العسكرية ردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان”.

(الأناضول)