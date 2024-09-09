الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

تل آبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش في منشور على تطبيق ” تليغرام ” إنه ضرب ” هياكل عسكرية لحزب الله و منصة لإطلاق الصواريخ” خلال الليل في مناطق كفر كلا و الطيبة و حانين و يارين بالقرب من الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

أضاف الجيش أن القوات ضربت أمس الأحد ” هيكلا عسكريا لحزب الله” في خربة سلم بجنوب لبنان.

ويذكر أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية. على غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تقع تقريبا اشتباكات يومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في المناطق الحدودية بين الدولتين.

(د ب ا)