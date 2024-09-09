سياسة | عربي

الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

9 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
0

تل آبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش في منشور على تطبيق ” تليغرام ” إنه ضرب ” هياكل عسكرية لحزب الله و منصة لإطلاق الصواريخ” خلال الليل في مناطق كفر كلا و الطيبة و حانين و يارين بالقرب من الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

أضاف الجيش أن القوات ضربت أمس الأحد ” هيكلا عسكريا لحزب الله” في خربة سلم بجنوب لبنان.

ويذكر أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية. على غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تقع تقريبا اشتباكات يومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في المناطق الحدودية بين الدولتين.

(د ب ا)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الحياة تعود تدريجيا إلى طهران بعد وقف إطلاق النار
24 - يونيو - 2025
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن وسقوط مقذوفين من سوريا في مناطق مفتوحة- (فيديو)
3 - يونيو - 2025
الجيش الإسرائيلي: مقذوفان أطلقا من سوريا باتجاه إسرائيل- (فيديو)
3 - يونيو - 2025
إسرائيل تتهم ماكرون بشنّ “حرب صليبية على الدولة اليهودية”
30 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية