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الجيش الإسرائيلي يعلن قتل القيادي الكبير في “حزب الله” نبيل قاووق

منذ ساعتين

صورة نشرها "حزب الله" في 18 مايو 2016: من اليسار لليمين أبو الفضل الطبطبائي، ونبيل قاووق بجانب عدنان بدر الدين وعلي بدر الدين في السيدة زينب بدمشق

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بيروت: قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه قتل القيادي الكبير في جماعة “حزب الله” اللبنانية نبيل قاووق، وسط تبادل مستمر للقصف بين الجانبين.

ولم تعلق الجماعة بعد على مصير قاووق، لكن أنصاراً له نشروا رسائل نعي له، منذ أمس السبت.

(رويترز)

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  1. يقول عمران:
    سبتمبر 29, 2024 الساعة 10:11 ص

    دمر لبنان و سوريا تحت شعار المقاومة و اتبعها بغزة، و لم يقصف بيت واحد في ايران سوى بيت الشيخ اسماعيل.
    نفاق و شعارات كاذبه لم تجلب للمنطقة سوى الفتنة و الطائفية و الخراب.

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  2. يقول أبو عادل:
    سبتمبر 29, 2024 الساعة 10:20 ص

    يصطادوهم كصيد العصافير!!! هل هو اختراق عميق ومتشعب للحزب أم تصفية له متفق عليها مع الولي الفقيه؟

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  3. يقول مراقب محايد:
    سبتمبر 29, 2024 الساعة 10:26 ص

    قلنا و حذرنا أن على قادة حزب الله اتخاذ اشد درجات الحذر و اتباع إجراءات أمنية قوية و الاستعانة على قضاء مهماتهم بالكتمان .. لأن أجهزة الاستخبارات الصهيونية و الأمريكية و الألمانية و البريطانية و الفرنسية تجمع كل المعلومات المتوفرة و تقديمها إلى الجيش الإسرائيلي ليستخدمها

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  4. يقول محمد الشامي:
    سبتمبر 29, 2024 الساعة 10:27 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل تداخل حزب الله مع المخابرات السورية والايرانية قصم ظهره لان حجم الاختراق في هذين الجهازين لا يتصوره عقل

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