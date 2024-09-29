الجيش الإسرائيلي يعلن قتل القيادي الكبير في “حزب الله” نبيل قاووق

صورة نشرها "حزب الله" في 18 مايو 2016: من اليسار لليمين أبو الفضل الطبطبائي، ونبيل قاووق بجانب عدنان بدر الدين وعلي بدر الدين في السيدة زينب بدمشق

بيروت: قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه قتل القيادي الكبير في جماعة “حزب الله” اللبنانية نبيل قاووق، وسط تبادل مستمر للقصف بين الجانبين.

ولم تعلق الجماعة بعد على مصير قاووق، لكن أنصاراً له نشروا رسائل نعي له، منذ أمس السبت.

🔥 #لبنان ، تشير التقارير إلى أن الهدف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية هو، نبيل قاووق، نائب عضو المجلس التنفيذي لـ #حزب_الله والقائد السابق لألوية الجنوب. pic.twitter.com/g0p0lOYVbs — فيصل الحمد Faisal (@ah64faisal) September 28, 2024

(رويترز)