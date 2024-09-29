الجيش الإسرائيلي يعلن قتل القيادي الكبير في “حزب الله” نبيل قاووق

بيروت: قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه قتل القيادي الكبير في جماعة “حزب الله” اللبنانية نبيل قاووق، وسط تبادل مستمر للقصف بين الجانبين.
ولم تعلق الجماعة بعد على مصير قاووق، لكن أنصاراً له نشروا رسائل نعي له، منذ أمس السبت.
🔥 #لبنان ، تشير التقارير إلى أن الهدف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية هو، نبيل قاووق، نائب عضو المجلس التنفيذي لـ #حزب_الله والقائد السابق لألوية الجنوب. pic.twitter.com/g0p0lOYVbs
— فيصل الحمد Faisal (@ah64faisal) September 28, 2024
(رويترز)
دمر لبنان و سوريا تحت شعار المقاومة و اتبعها بغزة، و لم يقصف بيت واحد في ايران سوى بيت الشيخ اسماعيل.
نفاق و شعارات كاذبه لم تجلب للمنطقة سوى الفتنة و الطائفية و الخراب.
يصطادوهم كصيد العصافير!!! هل هو اختراق عميق ومتشعب للحزب أم تصفية له متفق عليها مع الولي الفقيه؟
قلنا و حذرنا أن على قادة حزب الله اتخاذ اشد درجات الحذر و اتباع إجراءات أمنية قوية و الاستعانة على قضاء مهماتهم بالكتمان .. لأن أجهزة الاستخبارات الصهيونية و الأمريكية و الألمانية و البريطانية و الفرنسية تجمع كل المعلومات المتوفرة و تقديمها إلى الجيش الإسرائيلي ليستخدمها
حسبنا الله ونعم الوكيل تداخل حزب الله مع المخابرات السورية والايرانية قصم ظهره لان حجم الاختراق في هذين الجهازين لا يتصوره عقل