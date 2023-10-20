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الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسلح داخل أراضي لبنان بمسيّرة

منذ 21 دقيقة

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه قتل مسلّحًا داخل الأراضي اللبنانية باستخدام طائرة مسيّرة عسكرية (صغيرة بدون طيار).

وقال الجيش في بيان: “قامت مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي بالقضاء على مسلّح داخل الأراضي اللبنانية”، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف: “كما أغار الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على عدة بنى تحتية تابعة لحزب الله ردًّا على إطلاق الصواريخ من لبنان نحو إسرائيل يوم أمس (الخميس)”.

ويأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول “ردا على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى”، وسط تحذيرات دولية من توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظل تمركز “حزب الله” في المناطق الحدودية.

(الأناضول)

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