سياسة | عربي

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سلسلة أهداف لـ”حزب الله” في لبنان

9 - ديسمبر - 2023

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تنفيذ طائراته الحربية غارات خلال ساعات الليلة الماضية على سلسلة أهداف لـ”حزب الله” في لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر موقع “إكس”: “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية على سلسلة أهداف لحزب الله داخل لبنان”.

وأضاف أدرعي أن من بين الأهداف “مقرات قيادة عملياتية استخدمها التنظيم اللبناني”.

وأشار إلى أنه تم خلال الليلة الماضية رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي “رد نحو مصادر النيران”.

ولم يصدر تعليق فوري من “حزب الله” بشأن تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حتى الساعة 7:00 ت.غ.

(الأناضول)

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