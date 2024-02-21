جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 بجروح “خطيرة” في غزة

القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي وإصابة 3 بجروح “خطيرة” خلال المعارك في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن “الرقيب أفراهام فوفاجين، 21 عاما في الكتيبة 932 لواء ناحال، قتل في معركة بشمال قطاع غزة”.

وأضاف أن “3 جنود أصيبوا بجروح خطيرة في المعارك بشمالي قطاع غزة”، دون مزيد تفاصيل.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، إلى أنه بذلك “يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب (على غزة) في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 576، بينهم 238 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن سلطات الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)