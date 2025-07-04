سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في قطاع غزة

منذ 12 دقيقة

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القدس: أعلن الجيش الاسرائيلي الجمعة، مقتل أحد عسكرييه شمال قطاع غزة، ما يرفع إجمالي قتلاه إلى 882 قتيلا منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وقال في بيان إن “الرقيب يائير الياهو (19 عاما) مساعد مهندس قتالي في اللواء الشمالي قتل في معركة شمال قطاع غزة”.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قتل 882 عسكريا منذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بينهم 438 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

وطبقا لذات المعطيات أصيب 6032 عسكريا منذ بداية الحرب بينهم 2745 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 192 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)

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