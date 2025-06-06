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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة جنود خلال اشتباك في جنوب قطاع غزة- (صور)

منذ 49 دقيقة

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“القدس العربي”: أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أربعة من جنوده وإصابة آخر، في معارك جنوب قطاع غزة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنهم كانوا في منزل بمدينة خان يونس عندما انفجر.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، مقتل الجنود الأربعة في غزة، مُعلنا اسمي اثنين منهم، هما الرقيب الأول يوآف رافر، والرقيب الاحتياطي تشن غروس، فيما أعلن الجيش أن اسمي الجنديين الآخرين لم ينشرا بعد.

وكانت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت، مساء أمس الخميس، عن قتل وإصابة عدد من العسكريين الإسرائيليين إثر استدراجهم لكمين شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت إن “مقاتليها تمكنوا من استدراج قوة هندسية مؤللة (ترافقها آليات عسكرية) إلى كمين محكم ومركب داخل مبنى شرق مدينة خان يونس تم تفخيخه باستخدام عبوات شديدة الانفجار وتفجير القوة بداخله”.

وتشن إسرائيل حربا مستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين.

ورغم الضغوط الدولية المتزايدة لوقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، خاصة في جنوب القطاع، بذريعة القضاء على ما تبقى من بنية حماس العسكرية، بينما تحذر منظمات أممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع المحاصر.

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