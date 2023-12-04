سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده شمالي قطاع غزة- (صور)

4 - ديسمبر - 2023

حجم الخط
1

غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في كمين نصبه لهم مقاتلون من حركة “حماس” داخل مبنى شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس” إنه “في الساعات القليلة الماضية، استمرت المعارك العنيفة في قطاع غزة”.

وأضاف: “أثناء قتال الفريق القتالي للواء 401 شمال قطاع غزة، دخل مقاتلو الكتيبة 601 إلى أحد المباني، حيث واجهوا داخله إرهابيي حماس الذين أطلقوا النار عليهم النار”، وفق تعبيره.

وأوضح الجيش أنه “خلال المعركة التي دارت داخل المبنى قُتل الرقيب (احتياط) بن زوسمان والرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام وأصيب مقاتلان آخران”.

وقال إن جنوده أطلقوا النار على مقاتلي “حماس” بعد ذلك وقتلوهم، على حد قوله.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جنود وضباط الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 403.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده في معارك بوسط وشمالي قطاع غزة.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 10:48 ص

    ههه إلى جهنم وبئس القرار، 🇵🇸🤕✌️🐒

    رد

أخبار ذات صلة

مقتل جندي إسرائيلي في عملية دهس شمال رام الله.. وإصابة المنفذ بجروح بالغة- (صور وفيديوهات)
11 - سبتمبر - 2024
قناة عبرية: الجيش قتل 3 أسرى إسرائيليين بغزة قبل 9 أشهر وأخفى المعلومة
9 - سبتمبر - 2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في جنين- (فيديو)
31 - أغسطس - 2024
الضفة الغربية في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية: “نحن غزة ثانية”- (صور وفيديو)
30 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية