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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده خلال معارك شمال غزة- (فيديو)

منذ 20 دقيقة

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل اثنين من جنوده خلال معارك في شمال قطاع غزة في اليوم الخامس والعشرين من الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية.

وقال الجيش في بيان “إن “جنديين إسرائيليين قتلا خلال قتال في شمال غزة”، وذلك بعد ساعات من تأكيده أنه يخوض “معارك ضارية” مع حماس في هذه المنطقة من القطاع.

وجاء مقتل الجنديين وسط تزايد التحذيرات الدولية بشأن تصاعد حدة العنف والأزمة الإنسانية في غزة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الحرب.

وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّ غارات مكثفة في أنحاء القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الثلاثاء عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 8525 شخصا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة”.

وقالت الوزارة في بيان إن “50 شهيدا على الأقل ونحو 150 جريحا والعشرات تحت الأنقاض في مجزرة إسرائيلية بشعة استهدفت مجموعة كبيرة من المنازل بمخيم جباليا شمالي القطاع”.

وأشارت الى أن “ما يزيد عن 20 منزلا تم تدميرها على رؤوس ساكنيها”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي توعّد بـ”القضاء” على حماس بعد هجومها، رفض الإثنين الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار، معتبرا أن ذلك سيكون “استسلاما” لحركة حماس.

(أ ف ب)

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