الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده خلال معارك شمال غزة- (فيديو)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل اثنين من جنوده خلال معارك في شمال قطاع غزة في اليوم الخامس والعشرين من الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية.

وقال الجيش في بيان “إن “جنديين إسرائيليين قتلا خلال قتال في شمال غزة”، وذلك بعد ساعات من تأكيده أنه يخوض “معارك ضارية” مع حماس في هذه المنطقة من القطاع.

🚨🚨🚨 عاجل : جيش الاحتلال يُعلن مقتل جنديين في اشتباكات مع المقاومة في #غزة وسائل إعلام عبرية : تقوم الأليات بنقل "جنود مُصابين" شمال قطاع غزة خلال اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية .#غزة_تنتصر #مخيم_جباليا #غزة_تُباد #GazaGenoside pic.twitter.com/NOvB1twNZ2 — شبكة إيجاز (@ejaznetwork) October 31, 2023

وجاء مقتل الجنديين وسط تزايد التحذيرات الدولية بشأن تصاعد حدة العنف والأزمة الإنسانية في غزة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الحرب.

وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّ غارات مكثفة في أنحاء القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الثلاثاء عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 8525 شخصا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة”.

وقالت الوزارة في بيان إن “50 شهيدا على الأقل ونحو 150 جريحا والعشرات تحت الأنقاض في مجزرة إسرائيلية بشعة استهدفت مجموعة كبيرة من المنازل بمخيم جباليا شمالي القطاع”.

وأشارت الى أن “ما يزيد عن 20 منزلا تم تدميرها على رؤوس ساكنيها”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي توعّد بـ”القضاء” على حماس بعد هجومها، رفض الإثنين الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار، معتبرا أن ذلك سيكون “استسلاما” لحركة حماس.

(أ ف ب)