الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من ضباطه في غزة

لقطة شاشة من فيديو منشور لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، في 14 نوفمبر، 2023- عبر رويترز

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اسمي اثنين من ضباطه قُتلا في اشتباكات بقطاع غزة.

كما أعلن عن إصابة 4 آخرين في معارك بشمال غزة.

ويرتفع بذلك عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في المعارك البرية بغزة إلى 49، كما يرتفع إلى 368 عسكرياً و59 شرطياً، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال الجيش، في بيان: “سقط أمس في معركة شمال قطاع غزة، النقيب عمري يوسف دافيد (27 عاماً) من كرميئيل، نائب قائد السرية في الكتيبة 9217، اللواء 12 (لواء النقب)”.

“كما سقط النقيب يديديا أشر ليف (26 عامًا)، من تل منشيه، نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي”، وفق البيان.

وأضاف: “تم تسليم إشعارات إلى عائلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، أصيب أربعة مقاتلين بجروح خطيرة خلال القتال في القطاع. وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي، وتم تسليم إخطارات لعائلاتهم”.

والمصابون وفق البيان هم: “ضابط قتالي من الكتيبة 82 في اللواء السابع، ومقاتل من كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي، ومقاتل من الكتيبة 931 في لواء النحال، وقائد في مدرسة الهندسة العسكرية”.

(وكالات)