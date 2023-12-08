الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في معارك قطاع غزة

إسطنبول: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل جنديين في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 418 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية أعلنت مقتل جنديين من قوات الاحتياطي في معارك بقطاع غزة.

وأوضحت الهيئة أن الجنديين هما “رقيب أول كوبي دفاش، 41 عاما، جندي احتياطي في سلاح المدرعات، من طبريا (شمال)، ورقيب أول إيال مئير بيركوفيتش، 28 عاما، من الكتيبة 699 التابعة للواء 551، من القدس”.

وذكر الجيش الإسرائيلي على صفحته الإلكترونية، في وقت سابق، أن عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وصل إلى 416.

(الأناضول)