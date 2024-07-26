الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بمعارك جنوبي قطاع غزة

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل جندي بالمعارك البرية المتواصلة في مناطق جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن “العريف احتياط موتي رافي (37 عاما)، الجندي في لواء غفعاتي، قتل في معركة جنوبي القطاع”.

واستنادا إلى معطيات الجيش، فإن عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب ارتفع إلى 688 بينهم 328 بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وسط تواصل الاشتباكات بين عناصر من فصائل فلسطينية مسلحة وقوات الجيش في محاور توغله المختلفة.

(الأناضول)