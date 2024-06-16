الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي جديد في صفوفه بمعارك غزة

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل جندي جديد في صفوفه بمعارك جنوبي قطاع غزة.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: “مقتل الرقيب تسور أبراهام (22 سنة)، مقاتل في لواء ناحال، سقط في معركة جنوبي قطاع غزة”، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الجيش في البيان ذاته عن اسم القتيل الثامن الذي سقط في كمين المدرعة بمخيم تل السلطان في مدينة رفح، السبت، والذي قتل فيه 8 جنود وضباط.

والسبت، أقر الجيش الإسرائيلي، بمقتل 8 عسكريين، جراء تعرض مدرعة لعبوة ناسفة في مخيم تل السلطان غربي رفح، وأعلن عن أسماء 7 منهم في أوقات مختلفة منذ السبت.

وعقب الإعلان عن مقتل الثمانية، قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي بثته قناة “12” العبرية: “لن نتمكن من إعادة جميع المختطفين (الأسرى) عبر العمليات العسكرية”.

وأشار هاغاري، إلى أن فريقا من الخبراء سيقوم بتحقيق دقيق للحادث في رفح، والذي قتل فيه 8 عسكريين بينهم ضابط على الأقل.

من جانبه، قال متحدث كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، في منشور على تلغرام عقب إقرار الجيش الإسرائيلي بمقتل 8 من جنوده: “عمليتنا المركبة والنوعية في رفح تأكيد جديد على فشل العدو أمام مقاومتنا”.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، ارتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 662، بينهم 311 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

(الأناضول)