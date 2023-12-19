سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي شمالي قطاع غزة والحصيلة ترتفع إلى 464 منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

منذ 33 دقيقة

حجم الخط
0

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في معركة بشمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 464.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: “قُتل الرقيب (احتياط) ماعوز فنكشتاين (25 عاماً) من (مستوطنة) سوسيا (في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة)، مقاتل في الكتيبة 7008 تشكيل نصف النار (551)، في معركة شمال قطاع غزة”.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى المعلنة للجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 464، وفق بياناته الرسمية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من عناصره (ضابط وجندي)، في معارك بشمالي قطاع غزة، وإصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك جنوبي القطاع.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري بقطاع غزة، بدأت بمنطقة الشمال قبل أن تتوسع إلى وسط وجنوب القطاع، وسط مقاومة شرسة من المقاتلين الفلسطينيين، وفق اعتراف مسؤولين إسرائيليين، قالوا إن جيش بلادهم يدفع “ثمنا باهظا” في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة وحلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 جريحا، بحسب وزارة الصحة بغزة، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين.. والحصيلة ترتفع إلى 7 في معارك اليوم بقطاع غزة- (تدوينة)
18 - ديسمبر - 2023
محلل إسرائيلي: أسلوب القتال الحالي يعني موت المزيد من الجنود
18 - ديسمبر - 2023
القسام: قتلى وجرحى في استهداف جنود وآليات إسرائيلية بقطاع غزة- (فيديو)
18 - ديسمبر - 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب بمعارك غزة
17 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية