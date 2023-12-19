الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي شمالي قطاع غزة والحصيلة ترتفع إلى 464 منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في معركة بشمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 464.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: “قُتل الرقيب (احتياط) ماعوز فنكشتاين (25 عاماً) من (مستوطنة) سوسيا (في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة)، مقاتل في الكتيبة 7008 تشكيل نصف النار (551)، في معركة شمال قطاع غزة”.

מצורפת הודעת דובר צה”ל בנושא שמו של חלל צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחתו: https://t.co/Y7b2nL6NoV מצורף קישור לאתר צה”ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים:https://t.co/gBSQOIk0Wv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 19, 2023

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى المعلنة للجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 464، وفق بياناته الرسمية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من عناصره (ضابط وجندي)، في معارك بشمالي قطاع غزة، وإصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك جنوبي القطاع.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري بقطاع غزة، بدأت بمنطقة الشمال قبل أن تتوسع إلى وسط وجنوب القطاع، وسط مقاومة شرسة من المقاتلين الفلسطينيين، وفق اعتراف مسؤولين إسرائيليين، قالوا إن جيش بلادهم يدفع “ثمنا باهظا” في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة وحلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 جريحا، بحسب وزارة الصحة بغزة، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)