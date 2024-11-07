سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في جنوب لبنان وإصابة آخر بشمال غزة

7 - نوفمبر - 2024

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل جندي في جنوب لبنان وإصابة آخر بجروح “خطيرة” في معارك بقطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “الرقيب أرييل سوسنوف ساسونوف (20 عاما) وهو جندي في كتيبة الهندسة 605، تشكيل باراك (188)، قتل في القتال بالشمال”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه “قتل في معارك جنوب لبنان”، دون مزيد من التفاصيل.


وأضاف الجيش الإسرائيلي في البيان نفسه أن “جنديا في كتيبة نحشون (90)، أصيب بجروح خطيرة أمس الأربعاء، خلال المعارك في شمال قطاع غزة”، دون مزيد من التفاصيل.
وطبقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فقد قتل 781 جنديا منذ بداية الحرب بينهم 368 بالمعارك البرية في قطاع غزة.
وتشير المعطيات أيضا إلى إصابة 5282 جنديا بينهم 2402 بالمعارك البرية في القطاع.

(الأناضول)

  1. يقول ابو علي / الاردن:
    نوفمبر 7, 2024 الساعة 7:40 ص

    أربيل سوسنوف ساسونوف عمره 20 سنة من الذي جلبه إلى فلسطين لكي يموت هنا . كان الأحرى به أن يعود إلى بلاده الاصلية و يترك الخدمة مع القوات الصهيونية النازية

