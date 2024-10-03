سياسة | دولي

“حزب الله” يحصي 17 ضابطاً وجندياً قتلى في المواجهات و 28 عملية ضد قوات الاحتلال- (صورة)

3 - أكتوبر - 2024

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي” ووكالات: ذكر “حزب الله” أن قتلى العدو الإسرائيلي في المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة اليوم الخميس بلغ 17 ضابطاً وجندياً.

وأكد الحزب في بيان، أنه نفّذ 28 عملية عسكرية على أهداف متنوعة للعدو، وقصف موقع ومستعمرة المطلة بـ 100صاروخ كاتيوشا و 6 صواريخ فلق.

وأعلن حزب الله في بيانات سابقة أن عناصره استهدفوا بالصواريخ اليوم الخميس،  تجمعات للقوات الإسرائيلية في مستوطنتي أفيفيم وكفر غلعادي وموقع ومستوطنة وبساتين المطلة ومدينة صفد بالصواريخ.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، مقتل أحد ضباطه في جنوب لبنان الأربعاء.

وأفاد الجيش في بيان بأن ضابطا برتبة نقيب في الحادية والعشرين من العمر قتل “أمس خلال المعارك في جنوب لبنان”.

وكان الجيش أعلن الأربعاء مقتل ثمانية عسكريين بعد دخولهم الأراضي اللبنانية لاستهداف مواقع للحزب.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.

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  1. يقول Fathieh Zaid:
    أكتوبر 4, 2024 الساعة 8:54 ص

    أللهم زد منهم وبارك ! ؛ واقصم ظهر من يقف وراءها! ، ويديمها! ، خزاهم الله ! ، وانصر اللهم المجاهدين ،
    في محور المقاومة الأسوس ، واجبر أللهم، عمن تضرروا ، واقبل أمواتهم ، في الشهداء ، وداو جرحاهم ، وفرج كرب ، أسراهم ، يا خير
    مجيب ! .

    رد
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