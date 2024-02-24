تفاخر بتدمير غزة في آخر فيديو له.. مقتل ضابط إسرائيلي في المعارك مع المقاومة الفلسطينية- (صور وفيديو)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط جديد في صفوفه، خلال معارك شمال قطاع غزة، بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع للشهر الخامس، مخلفة عشرات آلاف الشهداء والمصابين.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان بـ”مقتل الضابط إيال شومينوف، برتبة رائد (24 عاما) من منطقة كرميئيل، وهو قائد سرية في كتيبة شاكيد (424)، لواء جفعاتي، في معركة شمالي قطاع غزة”.

ولم يكشف الجيش أي معلومات إضافية حول تفاصيل المعارك التي أسفرت عن مقتل الضابط شومينوف.

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مقتل الرائد إيال شومينوف قائد سرية

في لواء جفعاتي

الرائد إيال ظهر في فيديو وهو يتفاخر

بتفجير المنازل اخر صورة له في غزة pic.twitter.com/Ne6QEdLzLv — موشى يائير יאיר משה (@mosha3324) February 24, 2024

إيال شومينوف، 24 عاما، من كرميئيل، قائد سرية في كتيبة شاكيد (424)، لواء جفعاتي، التقط اخر فيديو له اثناء تشجيع سريته وتكريمه لجندي ارهابي في السرية قبل بدء معارك حي الزيتون قبل ايام ، ارهابي كبير يفتخر بجريمته وماساة الفلسطينيين ، التقط صورة له من امام منازل المدنيين… pic.twitter.com/f6YfJAIpU8 — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 24, 2024

هل تذكرون هذا القزم الحقير الرائد “إيال شومينوف” 24 عامًا، من كرميئيل، قائد سرية في كتيبة شاكيد (424)، لواء جفعاتي، سقط في معركة شمال غزة. قطاع غزة، إيال كان قد التقط صورة في منزل #يحيى_السنوار ووجه رسالة الى السنوار متوعدة بانه سيموت على يده.

الحمدلله الذي أقتص منه . pic.twitter.com/PL55JTdao2 — Mohamad Zriqat (@MZriqat) February 24, 2024

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 577، بينهم 238 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

(الأناضول)