سياسة | دولي

تفاخر بتدمير غزة في آخر فيديو له.. مقتل ضابط إسرائيلي في المعارك مع المقاومة الفلسطينية- (صور وفيديو)

24 - فبراير - 2024

لقطة شاشة للضابط القتيل- (وسائل التواصل)

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط جديد في صفوفه، خلال معارك شمال قطاع غزة، بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع للشهر الخامس، مخلفة عشرات آلاف الشهداء والمصابين.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان بـ”مقتل الضابط إيال شومينوف، برتبة رائد (24 عاما) من منطقة كرميئيل، وهو قائد سرية في كتيبة شاكيد (424)، لواء جفعاتي، في معركة شمالي قطاع غزة”.

ولم يكشف الجيش أي معلومات إضافية حول تفاصيل المعارك التي أسفرت عن مقتل الضابط شومينوف.

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 577، بينهم 238 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

(الأناضول)

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  1. يقول abdo:
    فبراير 25, 2024 الساعة 7:29 ص

    إلى جهنم ان شاء الله

    رد
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