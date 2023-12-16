سياسة | دولي

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة قرب الحدود مع لبنان- (فيديو)

منذ 25 دقيقة

الجندي يحزقيل عزاريا- (وسائل التواصل)

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن جنديا قتل وأصيب ثلاثة في منطقة مرغليوت (شمال) على الحدود اللبنانية، فيما أكد ناطق أن الضحايا سقطوا بهجوم لـ”طائرة معادية”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “السرجنت مايجور (احتياط) يحزقيل عزاريا من بتاح تكفا… سقط خلال نشاط عملياتي في منطقة مرغليوت وكان يبلغ 53 عاما عند مقتله”.

(أ ف ب)

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