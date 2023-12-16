مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة قرب الحدود مع لبنان- (فيديو)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن جنديا قتل وأصيب ثلاثة في منطقة مرغليوت (شمال) على الحدود اللبنانية، فيما أكد ناطق أن الضحايا سقطوا بهجوم لـ”طائرة معادية”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “السرجنت مايجور (احتياط) يحزقيل عزاريا من بتاح تكفا… سقط خلال نشاط عملياتي في منطقة مرغليوت وكان يبلغ 53 عاما عند مقتله”.

◾️”سمح بنشر “قُتل الرقيب أول يحزقيل عزاريا بالقرب من مرغليوت على الحدود الشمالية نتيجة انفجار هجوم حزب الله بمسيّرة انتحارية انطلقت من لبنان اليوم، كما أصيب اثنان من جنود الاحتياط من GDSAR 6609 بجروح خطيرة وخفيفة في الحادث. pic.twitter.com/CbCz47BxmD — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) December 16, 2023

طائرة مفخخة انطلقت من لبنان أصابت تجمعاً مستحدثاً لجيش العدو في “مرغليوت” pic.twitter.com/wlzxFduil8 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 16, 2023

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر مقاطع مصورة قالت إنها تظهر سقوط “طائرة معادية” من #لبنان بالقرب من بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/QQaWUGtgmd — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 16, 2023

(أ ف ب)