سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخر على الحدود اللبنانية- (صورة)

22 - ديسمبر - 2023

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تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة لقصف من لبنان.

وقال الجيش في بيان إن الجندي قتل خلال “نشاط عملياتي” في منطقة شتولا قرب الحدود مع لبنان.

وأعلن الجيش بعدها في بيان آخر أن طائرة قامت “بمهاجمة بنية تحتية ارهابية وموقع عسكري لحزب الله داخل لبنان”.

وبحسب البيان “تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل. كما تم إطلاق عدة قذائف هاون من لبنان نحو بلدة المطلة. قوات جيش الدفاع ردت بقصف مدفعي استهدف مصادر النيران”.

وتبنى حزب الله، الجمعة، عددا من الهجمات على مواقع للجيش الإسرائيلي. وأعلن أن اثنين من عناصره استشهدا في قصف إسرائيلي على لبنان.

(وكالات)

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  1. يقول المغرب الأقصى:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 5:23 م

    الى جهنم وبءس المصير

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  2. يقول Basem:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 5:59 م

    تسلم الأيادي التي قصفت وسددت واصابت.
    اللهم سدد رمي جند حزب اله وارحم شهداءهم.
    اللهم عليك بالإذلاء الخسيسين المتقهقرين خونة الأمة خاءني الدين والعقيدة القابعين في القصور والثكنات منتظرين وعد الله.

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