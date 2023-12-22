الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخر على الحدود اللبنانية- (صورة)

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة لقصف من لبنان.

وقال الجيش في بيان إن الجندي قتل خلال “نشاط عملياتي” في منطقة شتولا قرب الحدود مع لبنان.

وأعلن الجيش بعدها في بيان آخر أن طائرة قامت “بمهاجمة بنية تحتية ارهابية وموقع عسكري لحزب الله داخل لبنان”.

وبحسب البيان “تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل. كما تم إطلاق عدة قذائف هاون من لبنان نحو بلدة المطلة. قوات جيش الدفاع ردت بقصف مدفعي استهدف مصادر النيران”.

العدو يكشف هوبّة قتيل في “شتولا”:

الرقيب “عميت هود زيف” 19 سنة مقاتل في الكتيبة 71 تشكيل هبارك، سقط خلال مهمة عملياتية نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه شتولا.#جنوب_لبنان pic.twitter.com/NCXQSfUQOk — حسن الدّر (@HasanDorr) December 22, 2023

وتبنى حزب الله، الجمعة، عددا من الهجمات على مواقع للجيش الإسرائيلي. وأعلن أن اثنين من عناصره استشهدا في قصف إسرائيلي على لبنان.

(وكالات)