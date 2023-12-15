الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بمعارك غزة

غزة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي وشمالي قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه “سمح بنشر اسم الرقيب عوز شموئيل إردي (19 عاماً)، وهو جندي في كتيبة الهندسة 603، الذي قُتل في معركة جنوبي قطاع غزة”.

وأضاف البيان أن ضابطاً في لواء جولاني وجندياً في قوات الاحتياط بكتيبة الهندسة أصيبا بجروح خطيرة خلال المعارك شمالي القطاع.

كما أشار إلى إصابة ضابط مدرعات احتياط وجندي احتياط بالكتيبة (2855) بجروح خطيرة خلال القتال جنوبي القطاع.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي في بيانه موعد ولا مكان تلك المعارك.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إصابة 8 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك جنوبي وشمالي القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف، صباح الخميس، عن إصابة 29 ضابطاً وجندياً بالمعارك في غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفاً و787 شهيداً، و50 ألفاً و897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)