الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل سبعة من جنوده في جنوب لبنان وغزة- (صور)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين مقتل سبعة من جنوده، أربعة في جنوب لبنان، في أول حادث من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ قبل 12 يوما، اضافة الى ثلاثة في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن الجنود الأربعة، وهم من الاحتياط وينتمون إلى الكتيبة نفسها، “سقطوا أثناء القتال” السبت، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما قُتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب 12 آخرون من بينهم اثنان بجروح خطيرة خلال معركة مع مقاتلين فلسطينيين في جباليا شمالي قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب بيان رسمي للجيش الإسرائيلي وصحيفة “هآرتس” العبرية، التي قالت إن “الحادث الذي وقع في جباليا نجم عن إطلاق مسلحين فلسطينيين صاروخا مضادا للدروع تجاه الجنود”.

وقال الجيش في بيانه: “إن 3 جنود من كتيبة (شاكيد) التابعة للواء غفعاتي قتلوا في معركة شمالي قطاع غزة”.

وأضاف: “في المعركة نفسها، أصيب جندي من وحدة روخيف هشمايم (راكب السماء) في سلاح المدفعية وجندي احتياط من كتيبة شاكيد لواء غفعاتي بجروح خطيرة”.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه ملابسات مقتل وإصابة الجنود.

بدورها، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن حادث جباليا “ناجم عن إطلاق مسلحين فلسطينيين صاروخا مضادا للدروع تجاه الجنود”.

وأضافت، الحادث أسفر إضافة إلى مقتل الجنود الثلاثة، عن إصابة 12 جنديا “2 منهم في حالة خطيرة، وتم نقلهم بطائرة مروحية إلى المستشفى”.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، قُتل 816 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب من بينهم 384 منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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مقتل 7 جنود في الجيش الإسرائيلي

4 جنوب لبنان في حادث عملياتي

3 في شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/QbgTDsaYFp — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) December 9, 2024

(وكالات)