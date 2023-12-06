الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين أحدهما في قطاع غزة

إسطنبول: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابطين، أحدهما خلال المواجهات في قطاع غزة، والآخر جراء حادث سير في الجنوب، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية.

وقالت الهيئة الإسرائيلية إن الجيش “كشف النقاب عن وقوع ضحيتين من صفوفه، مساء الثلاثاء، هما: المقدم احتياط يونتان مالكا، 23 عاماً، من بئر السبع، وهو مقاتل في المدرعات، وقد سقط في معركة بقطاع غزة”.

وأضافت: “كما لقي مصرعه، مساء أمس، المقدم احتياط يوحاي هيرشبيرغ، 52 عاماً، من مزرعة فيليب، وهو قائد وحدة البحث عن المفقودين في فرقة الإطفاء، وذلك في حادث سير تعرضت له مركبته العسكرية جنوب البلاد”.

(الأناضول)