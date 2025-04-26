الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين برتبة نقيب في غزة- (صور)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابطين برتبة نقيب في المعارك التي وقعت الجمعة، بقطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن النقيب عيدان فولوخ، ضابط المدرعات، والنقيب نيطاع يتسحاق كاهانا، سقطا قتيلين في المعارك الدائرة بالقطاع.

عاجل | مراسل إذاعة جيش الاحتلال، يكشف تفاصيل الكمين في الشجاعية أمس: – التحقيق الأولي حول المعركة في الشجاعية بغزة: – قوة من لواء احتياطي، خرجت لتنفيذ عملية هجومية في أطراف الشجاعية، قرب السياج الحدودي، وبقيت في المنطقة لتنفيذ كمين بواسطة مقاتلي وحدة "يمّاس" (الوحدة المستعربة… pic.twitter.com/vdhjxedVct — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 26, 2025

ومع مقتل الضابطين، ارتفع عدد القتلى إلى 458 عسكريا ومدنيا إسرائيليا خلال الأشهر الـ12 الأخيرة نتيجة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة والعدوان على لبنان، وهجمات متفرقة، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)