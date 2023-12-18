الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين.. والحصيلة ترتفع إلى 7 في معارك اليوم بقطاع غزة- (تدوينة)

غزة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، عن مقتل ضابطين في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى اليوم إلى 7، والحصيلة الكلية منذ بداية الحرب إلى 461 قتيلا.

وقال الجيش في بيان إن “الرائد يارين جاهالي (22 عامًا)، من رحوفوت (وسط)، وهو قائد فصيلة في دورية جفعاتي، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة”.

وأضاف أن “الرائد (احتياط) نتانئيل سيلبيرج (33 عاماً) من (مستوطنة) نعما (شرق الضفة الغربية) قائد فريق في وحدة ياهالوم، قُتل في معركة شمال قطاع غزة”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من كتيبة الهندسة 605 بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة. وتم تحويله لتلقي العلاج الطبي في .المستشفى،وإبلاغ عائلته”.

כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני בלחימה עצימה בגדוד שג׳עייה של ארגון הטרור חמאס: מחבלים רבים חוסלו, יותר מ-10 פירי מנהרות הושמדו, אמצעי לחימה נמצאו בבתי ספר ומרפאות. לפרטים המלאים והתיעודים: https://t.co/GxbFOYhjWR — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 18, 2023

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 461، وفق ذات البيان.

وبمقتل الضابطين ترتفع حصيلة العسكريين الذين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلهم الاثنين إلى 7.

وصباح الاثنين، أعلن الجيش عن مقتل 4 جنود في معارك بقطاع غزة، بينما أعلن لاحقا في بيان منفصل عن مقتل جندي آخر.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري بقطاع غزة، بدأت بمنطقة الشمال قبل أن تتوسع إلى وسط وجنوب القطاع، وسط مقاومة شرسة من حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية المسلحة، وفق اعتراف مسؤولين إسرائيليين، قالوا إن جيش بلادهم يدفع “ثمنا باهظا” في غزة.

(الأناضول)