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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط احتياط بمعارك وسط غزة- (تدوينة)

منذ 22 دقيقة

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القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط احتياط في صفوفه، خلال معارك وسط قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 521 منذ 7 أكتوبر.

وقال الجيش في بيان: “قتل الضابط برتبة رائد (احتياط) دان فيدنباوم، البالغ من العمر 24 عاما وهو من مدينة رعنانا (وسط)، وقد خدم في كتيبة 5037 بلواء يفتاح”.

وأضاف بيان الجيش: “قتل الضابط في معارك وسط قطاع غزة”.

واستنادا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي المنشورة على موقعه، حتى مساء الاثنين، قتل 521 من ضباطه وجنوده خلال الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 187 منذ انطلاق الحرب البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى السبت “23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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