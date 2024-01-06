الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط بمعارك شمال قطاع غزة- (تدوينة)

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط جديد في صفوفه، وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال معارك شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب: “قتل في معارك شمال غزة، المقدم روي يوشاي يوسف مردخاي، 31 عامًا، من تل أبيب، وهو قائد في قاعدة تدريب لواء ناحال”.

وأشار الجيش إلى “إصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في معارك شمال القطاع”.

בנוסף, בקרב בו נפל סא״ל רועי יוחאי יוסף מרדכי ז״ל נפצע באורח קשה לוחם בגדוד 931, חטיבת הנח״ל.

הפצוע פונה לבית החולים ומשפחתו עודכנה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 6, 2024

وبمقتل الضابط، يصل عدد القتلى العسكريين في الجيش والمعلن عنهم منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 510، و176 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من ذات الشهر.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا.

(الأناضول)