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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط بمعارك شمال قطاع غزة- (تدوينة)

6 - يناير - 2024

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القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط جديد في صفوفه، وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال معارك شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب: “قتل في معارك شمال غزة، المقدم روي يوشاي يوسف مردخاي، 31 عامًا، من تل أبيب، وهو قائد في قاعدة تدريب لواء ناحال”.

وأشار الجيش إلى “إصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في معارك شمال القطاع”.

وبمقتل الضابط، يصل عدد القتلى العسكريين في الجيش والمعلن عنهم منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 510، و176 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من ذات الشهر.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 6:53 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار فلسطين القسام والسرايا والكتائب والعرين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة، ووو من البحر للنهر، بات النصر قاب قوسين أو أدنى يا أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء✌️🚀

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  2. يقول عاشت فلسطين 🇵🇸:
    يناير 6, 2024 الساعة 6:54 م

    اللهم مزق الظالمين كل ممزق و شتت شملهم و فرق جمعهم 🤲

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  3. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 7:06 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء في سحق ومحق جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستقوي إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصركم وهازم عدوكم وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا 🇵🇸✌️🔥🐒🚀

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  4. يقول Basem:
    يناير 7, 2024 الساعة 12:43 ص

    نعزي حكامنا حكام الامة العربية بمقتل فقيدهم الرائد روي مردخاي.
    لا اراكم الله مكروها بعزيز.

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