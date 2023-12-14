الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط خلال معارك جنوبي قطاع غزة

غزة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد ضباطه خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “سمح الجيش الإسرائيلي بنشر خبر مقتل الرائد في الاحتياط إليشا ليفينسترن (38 عاماً) خلال القتال جنوبي قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن الضابط ينتمي إلى لواء المدرعات ضمن الكتيبة “8104”.

والاربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من عناصره بين ضابط وجندي خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يحصي من يتم السماح بنشر أسمائهم في ما يتعلق بالقتلى من الجنود والضباط.

ورداً على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت حركة “حماس”، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 18 ألفاً و608 شهداء، و50 ألفاً و594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)